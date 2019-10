Angelina Jolie: "Uomini d'affari o membri dell'ONU, nessuno dei miei figli farà mai l'attore"

Suo padre Jon Voight dovrà farsene una ragione e riporre nel cassetto il suo sogno di essere il patriarca di una nuova grande dinastia hollywoodiana di attori, come i Douglas, i Barrymore o i Fonda. Perché i suoi nipoti, ossia i figli di Angelina Jolie non hanno alcuna intenzione di entrare nel mondo dello spettacolo.

Durante la promozione di “ Maleficent: Mistress of Evil to People ”, l’ultimo film che la vede protagonista, Angelina Jolie ha rivelato quanto sia stata dura per lei tornare sul grande schermo dopo un'assenza di quattro anni, tutti spesi per seguire i suoi amati sei figli.

“ È stato un momento difficile. Venivo da anni difficili dal punto di vista personale e non mi sentivo forte abbastanza per sostenere i ritmi di lavorazione di un film. In effetti, posso proprio dire che mi sentivo a pezzi. Mi ci è voluto un po’ per tornare nei panni del personaggio di ‘Maleficent’ ", ha confessato la diva.

Mentre Angelina alla fine è riuscita a sentirsi entusiasta all’idea di ridare vita alla celebre strega cattiva di questo franchise, lo stesso non si può dire per i suoi figli. Nel primo “Maleficent”, una giovane Aurora doveva essere interpretata da Vivienne, uno dei due gemelli avuti da Brad Pitt. L'attrice al tempo, era il 2014, dichiarò che Vivienne aveva ottenuto il ruolo perché era l'unica bambina che non aveva paura nel vederla nei panni di una strega. Ma poi non se ne fece nulla e la Jolie affermò che, dopotutto, data anche l’età della bambina a quel tempo, solo 4 anni, fu " un colpo di fortuna che Vivienne non prese parte al film, anche perché non è mai stato interesse né mio nè di Brad quello di far recitare i nostri figli ".