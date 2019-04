Angelina Jolie vuole annullare il divorzio da Brad Pitt?

Da oltre due anni c’è in atto una vera e propria battaglia legale fra Angelina Jolie e Brad Pitt. I due stanno affrontando un burrascoso divorzio che, a più riprese, ha popolato le pagine dei tabloid di tutto il mondo. Una dura battaglia soprattutto per raggiungere un accordo sull’affidamento dei loro sei figli sta mettendo alla prova sia la Jolie che lo stesso Pitt.

Ancora una volta la diatriba legale potrebbe avere una svolta, almeno come ha riportato il The Sun in un articolo. Secondo un insider Angelina Jolie sarebbe intenzionata ad annullare le pratiche del divorzio e a ricominciare una vita insieme a Brad Pitt. “Vuole di nuovo stare insieme a lui – rivela la fonte -, sta cercando di portare alle lunghe il divorzio nella speranza di una riconciliazione. Vorrebbe che fossero di nuovo una famiglia. Non riesce a farsene una ragione. Invece Brad vorrebbe mantenere un rapporto amichevole solo per il bene dei suoi figli. Angelina però non molla".

La notizia è comunque da prendere con le pinze dato che, fino ad ora, non c’è nessuna autorevolezza in merito alle dichiarazioni della fonte anonima. Solo qualche giorno fa è trapelata la notizia che la coppia era intenzionata a concludere le pratiche del divorzio quanto prima. Due pesi e due misure, insomma.