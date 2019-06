Angelo Iannone attacca Cecilia Rodriguez: "Per chi ha il c…. collegato alla bocca"

La love story appena esplosa fra Andrea Iannone e la ex gieffina Giulia De Lellis ha ottenuto il parere favorevole di tanti loro fan, scatenando però anche qualche malcontento. La prima a esprimere il proprio dissenso sulla nuova coppia dell’estate è stata infatti Cecilia Rodriguez, che in una recente intervista rilasciata a Chi, non ha esitato a dare una stoccata ai due appassionati fidanzatini. “Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza – ha raccontato al settimanale –. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti un metro e una banana. Precisi precisi”.

Parole che, inutile negarlo, non sono andate giù a Angelo Iannone, fratello del celebre campione di motociclismo. Il ragazzo, infatti, non è rimasto in silenzio di fronte alla frecciatina della sua ex cognata e in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, seppur senza fare nomi, non gliele ha mandate di certo a dire: “Per chi ha il c…o collegato alla bocca, andate al mare che lo rinfrescate“. Tutto fa presagire che questo possa essere l'inizio di una nuova avvincente soap opera.

Angelo non è stato però l’unico a criticare l’infelice uscita di Chechu. Anche Antonella Fiordelisi, fidanzata di Francesco Chiofalo, si è infatti schierata dalla parte del pilota e della bella influencer scrivendo un messaggio su Instagram: “C’è chi è alto un metro e una banana e chi invece è alto un metro e un vibratore”. Il riferimento all’immagine pubblicata qualche giorno fa da Ignazio Moser, in cui si vede sullo sfondo il sex toy incriminato, è evidente oltre ogni dubbio. La guerra a suon di post, insomma, è appena iniziata.