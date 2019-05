Animali Fantastici 3, la data ufficiale del prossimo film

Inizialmente il terzo film di Animali Fantastici doveva uscire nel 2020, ora dalla Warner Bros arriva la conferma della sua posticipazione, indicando però una data certa: 12 novembre 2021.

Queste le parole di Ron Sanders, Presidente della Worldwide Theatrical Distribution and Home Entertainment: “ La Warner Bros. è molto orgogliosa di essere la casa cinematografica del Wizarding World, ed è entusiasta per il futuro della saga di Animali fantastici. Non vediamo l'ora di presentare il terzo capitolo della serie di cinque film al pubblico di tutto il mondo nel novembre 2021 ”.

Dopo i primi due film troveremo ancora come protagonisti Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander e Johnny Depp in quello di Gellert Grindelwald. Oltre ai due, anche Jude Law che tornerà ad interpretare Albus Silente come nel secondo film e Ezra Miller di nuovo Credence Barebone.

Il film sarà girato, tra le varie location, anche a Rio de Janeiro. A rivelarlo è Dan Fogler, interprete di Jacob Kowalski, fedele amico di Scamander nei primi due film. Un’ambientazione un po’ al di fuori dei classici canoni dei film tratti dai libri della scrittrice J.K. Rowling, ma che di sicuro incuriosisce i fan.