Aniston & Sandler: "Ma quante belle risate sul lago di Como"

Uno dei volti più noti della tv anni 90, Jennifer Aniston, indimenticabile interprete della dolce Rachel nella serie Friends, ritorna sul piccolo schermo, con una commedia targata Netflix e girata in Italia: Murder Mistery, appena sbarcata sulla piattaforma di streaming. La Aniston interpreta Audrey, moglie di un poliziotto imbranato, che si trova coinvolta insieme al marito nell'indagine di un omicidio. Nick, portato in scena da Adam Sandler, che ha anche prodotto il film, ha una pessima mira e un grande cuore. La coppia di newyorkesi si trova, quasi per sbaglio, a bordo di uno yacht nel Mediterraneo, all'interno del quale avviene una misteriosa morte. Su uno sfondo di paesaggi a noi cari, come Santa Margherita, Rapallo, il lago di Como e altre località del nord Italia, i due personaggi dovranno risolvere un vero e proprio giallo, per riuscire a non venire accusati a loro volta.

L'affiatamento fra la Aniston e Sandler, sul set e non solo, è evidente, sin dai tempi di Mia moglie per finta del 2011, il loro primo film insieme. C'è grande stima reciproca. «Ho voluto Jennifer nel cast perché è una delle donne più divertenti che conosca spiega Sandler nella veste di produttore non solo, è anche una che porta sempre a termine il proprio lavoro con personalità. Possiamo dire che è lei che ci ha guidato in Murder Mystery. Ci conosciamo da più di trent'anni e lavorare insieme è stato facile, ha fatto quasi tutto lei, io semplicemente la ammiravo».

«Adam è molto dolce dice la Aniston - ma in realtà abbiamo lavorato duramente. Credo ci siano due tipi di comicità: una più istintiva, più superficiale e grossolana, un'altra più sensibile e intelligente. Noi abbiamo cercato di lavorare sulla seconda, con un umorismo più organico a cui si arriva attraverso la verità. Credo che porti a risate più sincere».

Ci sono molte scene d'azione in Murder Mystery e Sandler scherza sulla necessità dell'utilizzo di stuntmen: «La Aniston ha voluto una donna stuntman quando doveva girare la scena del bacio con me. A parte le battute, abbiamo lavorato con delle controfigure preparatissime in Italia, davvero coraggiose. Abbiamo girato delle scene in macchina, in Liguria e Lombardia, a velocità elevata su delle viuzze veramente strette. Le controfigure sono riuscite a non fare neanche un incidente».

Sandler e la Aniston hanno la stessa alchimia in scena di dieci anni fa. «Dal punto di vista dell'entusiasmo, è come se non fosse passato neanche un giorno, la differenza è solo che siamo entrambi un po' più vecchi», dice l'attrice che spiega come sin da subito si erano ripromessi di tornare a lavorare assieme: «Io non vedevo l'ora polemizza Sandler lei, evidentemente non provava lo stesso senso di urgenza visto che sono passati nove anni». Battute a parte, entrambi cercavano il giusto progetto: «E questo copione lo abbiamo scoperto due anni fa continua la ex Rachel poi si è trattato di trovare il momento e i luoghi migliori per girarlo, che abbiamo trovato in Italia». Entrambi sono innamorati del Bel Paese: «Stupendi i paesaggi e la gente dice Sandler - Siamo stati a contatto con persone magnifiche. Se dovessi scegliere un solo posto in cui mi sono trovato bene, non saprei quale scegliere. Quando abbiamo girato a Portofino ho deciso che mi sarei trasferito lì, poi ci hanno portato a Milano e ho avvisato mia moglie che ci saremmo trasferiti da quelle parti. Siamo anche andati sul Lago di Como e ho pensato che fosse uno dei posti più belli che avessi mai visto. Che Paese fantastico il vostro!». Jennifer Aniston ha le sue preferenze: «I due luoghi che mi hanno colpito di più sono sicuramente Portofino e il Lago di Como, erano così belli che sembravano dipinti. Siamo stati anche a Rapallo e poco dopo aver girato una terribile mareggiata ha distrutto la costa. Ora il nostro film è un archivio storico di quello che era».

L'elogio italico continua con il cibo: «A me è piaciuta la pizza dice Sandler - di solito non la mangio mai, perché mi fa ingrassare, ma in Italia non ne potevo fare a meno. Anche i pomodori con le olive. So che vi sembra una cosa semplice, ma vi assicuro che così buoni non li avevo mai mangiati».