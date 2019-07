Anna Falchi fa impazzire i fan su Instagram: "Sola soletta"

Anna Falchi si mostra sexy come non mai, su Instagram ha pubblicato uno scatto che ha mandato il delirio i suoi fan: "Dopo la #nottebianca di Alessandria e un bagno di folla e di sudore (39 gradi), non mi resta che andare a nanna sola soletta nella mia stanzetta!" ha scritto la Falchi come didascalia alla foto.

Anna Falchi e lo scatto hot

Curve giunoniche e sguardo ammiccante, così la ex modella e showgirl all'età di 47 anni è ancora una bomba sexy con un fisico mozzafiato. Il seno, sapientamente messo in mostra nello scatto, insieme a un messaggio provocante ha stuzzicato le fantasie erotiche dei fan. I like alla foto sono arrivati in migliaia e anche i commenti d'apprezzamento non sono mancati: "Passano gli anni ma sei sempre bellissima" scrivono in molti.

La Falchi si trovava ad Alessandria per fare da madrina d'eccezione per la Notte bianca. Durante la serata ha raccontato un aneddoto del suo inizio carriera: "Avevo 19 anni, rimase colpito dall'accento romagnolo, ma non pensavo di essere il suo prototipo di donna. Un giorno mi chiamò: 'Ti sei scordata l'ombrello'...Era un bluff" ha raccontato così il suo primo incontro con Federico Fellini. Il famoso regista l'aveva scelta per fare uno spot pubblicitario della Banca di Roma insieme a Paolo Villaggio. Da quel momento la sua carriera prese il volo: gossip, cinema, televisione, Sanremo e infine i famosi spogliarelli per la Lazio (della quale è una tifosa incallita).

