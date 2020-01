Anna Falchi, selfie piccante per la sua Lazio: follower in delirio

La Lazio di Simone Inzaghi è inarrestabile e con quella di ieri sera contro il Napoli di Gennaro Ivan Gattuso ha messo insieme la decima vittoria consecutiva in campionato battendo anche il record di Sven Goran Eriksson che si era fermato a quota 9. I biancocelesti sono terzi a meno quattro dall'Inter e a meno tre dalla Juventus, impegnata questa sera contro la Roma di Fonseca, ma con una partita casalinga da recuperare, quella contro l'Hellas Verona che sarà giocata a febbraio.

La Lazio vola e la sua tifosa d'eccezione Anna Falchi si sta letteralmente scatenando sui social in queste settimane con post sexy che hanno rapito i suoi quasi 400.000 follower. L'ex modella e conduttrice televisiva ai microfoni di Un giorno da pecora aveva motivato il suo spogliarello a seguito della vittoria della sua Lazio in campionato contro la Juventus: "L'avevo già preparata, di riserva, non si sa mai. Ne ho tutta una serie già pronta perché me le richiedono sempre. Ho una serie di foto di questo tipo, con la mia sciarpa portafortuna. Per lo scudetto? Intanto aspetto la partita del 22 dicembre, la finale di Supercoppa contro la Juventus. In quel caso spero di poter fare la...Superpoppa".

Il 22 dicembre è poi arrivato con la Lazio che ha vinto la Supercoppa Italiana contro la Juventus e la Falchi ha pubblicato un selfie in bianconero con la seguente didascalia: "Non so come mai... ma comincia proprio a piacermi il bianco e nero. Grazie per questo bel regalo di Natale della mia @official_sslazio Ora il nostro eroe del 26 maggio non sarà più #lulic71 ma #lulic73 , eroe del 22 dicembre. (Il mio numero fortunato) GRAZIEEEEEEEEE E SEMPRE FORZA LAZIOOOOOOOOOO".

Ieri la Lazio ha battuto il Napoli di Gattuso e la 47enne italiana con cittadinanza finlandese ha commentato così la vittoria della sua squadra del cuore con un altro selfie piccante che ha raccolto oltre 41.500 mi piace e oltre 1000 commenti: "E con un’altra vittoria in “zona Lazio’ mi tocca pagare dazio. Sola soletta nella mia cameretta ma sempre in compagnia della mia sciarpetta!!!!!". La Lazio ei suoi tifosi continuano a sognare lo scudetto dato che sta tenendo il passo di Juventus ed Inter: chissà se Anna si concederà in uno spogliarello nel caso in cui la squadra di Inzaghi dovesse tornare a vincere un tricolore a distanza di vent'anni dall'ultima volta.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?