Anna Falchi è sparita dalla tv?

Anna Falchi, intervistata dal Corriere, ha rilasciato dichiarazioni molto importanti e fuori dal coro. "Ho detto no a tutti i reality e conduco un programma di cucina su Telenorba, Anna e i suoi Fornelli. Da Roma, sono pendolare con la Puglia, dove ci sono gli studi. Mi ha voluta Antonio Azzalini, l’ex capostruttura di Rai, un altro che come me è stato bandito dalla tv", racconta la bella attrice. Eppure i suoi calendari sexy, negli anni '90, vendevano moltissime copie. E' stata protagonista de Il Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo, oltre ad aver recitato in grandi film, ma poi qualcosa è andato storto.

"Non faccio parte di scuderie - racconta Anna - non ho mai avuto un agente, non sono mondana, non vado alle cene. E sono difficile da piazzare, dicono. ‘Troppo ingombrante, troppo iconica…'". Trovano tutti delle scuse sembra, ma l'attrice non dispera che arrivi una nuova sfida, magari in ambito culinario o calcistico. "Nel weekend continuo a seguire la Lazio per Quelli che il calcio" racconta, ma se gli si chiede se prova qualche tipo di rammarico lei risponde: "Non mi sento perseguitata né sfortunata. Mi sento una persona normale, equilibrata, qualità che in tv mi era difficile trovare".

"Faccio molto la mamma, avendo una figlia di nove anni – racconta Anna Falchi –. Però, a differenza di certe colleghe che dicono ‘ho smesso per dedicarmi a mia figlia’, io non ho mai potuto fermarmi. Prima lavoravo per ambizione, ora lavoro per guadagnare, cercando di mantenere una dignità artistica".

