Anna Falchi svela: "Ecco com'è nata l'idea del selfie hot"

Anna Falchi è considerata, ancora oggi, una delle donne più belle dello spettacolo. L'ex modella italiana è nata a Tampere in Finlandia da padre italiano e mamma finlandese. La Falchi, subito dopo il derby vinto dalla Lazio contro la Roma, ha scaldato i cuori dei tifosi biancocelesti postando una foto sexy su Instagram. Nell'istantanea, infatti, si vede la Falchi sdraiata sul letto, con la mano sinistra sul seno e con la mano destra intenta a scattare un selfie. Questa sua trovata ha raccolto quasi 60.000 like ed ha scatenato le fantasie di tutti i suoi fan.

La Falchi, in accompagnamento allo scatto sexy, ha anche scritto una frase: "Per noi laziali sarà una notte indimenticabile... ora posso andare a letto sola soletta senza la mia maglietta...Buonanotte ai sognatori e felice nanna dalla vostra Anna". La Falchi, intervistata dal programma "Un giorno da pecora" ha svelato com'è nata la scelta di scattarsi un selfie hot: "Il selfie senza veli? L'ho fatto sabato sera, a casa mia da sola, subito dopo la partita. Le immagini sexy di questo tipo sono l'unica cosa che riescono a far alzare Instagram, sono sincera, c'è poco da fare. I contenuti vietati ai minori? Infatti io mi limito, e rimango sempre all'interno del consentito".