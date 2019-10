Anna Pettinelli "regina" di Temptation Island Vip

L’esperienza di Anna Pettinelli e Stefano Macchi a Temptation Island Vip si è conclusa in anticipo e il falò di confronto della coppia è stato uno dei più commentati sui social.

Su Twitter, il nome della Pettinelli è entrato in trends e gli utenti della rete hanno eletto la conduttrice radiofonica la concorrente più simpatica e divertente di tutte le edizioni del reality show di Canale 5. Il falò di confronto immediato è stato richiesto da Anna dopo aver visto una serie di video compromettenti del compagno Stefano insieme alla single Cecilia Zagarrigo. “ Si è trovato una nuova fidanzata! ”, ha tuonato la concorrente di Temptation Island Vip proponendo addirittura di abbandonare il programma senza incontrare Macchi.

Il confronto tra i due, alla fine, è avvenuto e, sin dal primo momento è apparso al web un momento esilarante. Stefano ha raggiunto Anna saltellando e correndo sulla spiaggia per riabbracciare la sua donna, ma lei lo ha accolto con uno sguardo funereo e ha iniziato ad accusarlo di averla sostituita, di essersi fatto una vacanza al luna park mentre lei ha assunto il ruolo di “vestale dell’amore”, di aver toccato in ogni luogo la single Cecilia e di non averle portato rispetto soprannominando la tentatrice “bella patata”, esattamente come chiama lei tra le quattro mura di casa. Alla fine, però, lo ha perdonato e ha deciso di portarsi a casa il “suo catorcio”.

Davanti alle simpatiche dichiarazioni di Anna, il web non ha resistito e, considerando questo momento uno dei più divertenti di sempre, gli utenti di Twitter hanno incoronato la Pettinelli la concorrente più simpatica di Temptation Island Vip. “Io sto amando tutto questo !! Casa Vianello 2.0”, “Però sarà dura il dopo Pettinelli Show, perché sono rimaste le coppie discount”, “Lui che corre da lei, quella canzone in sottofondo. Una delle scene trash più belle di sempre. Anna Pettinelli insegnaci la vita. Queen assoluta”, hanno commentato alcuni utenti del web particolarmente divertiti dal confronto finale tra Anna e Stefano.