Anna Safroncik a Vieni da me: "C'hanno provato a farmi fidanzare, ma..."

Nella giornata di oggi è andata in onda la prima puntata di Vieni da me, il talk-show condotto da Caterina Balivo, subentrato al posto di Io e te, il format condotto da Pierluigi Diaco su Rai 1. Nel corso della puntata che segna l'inizio della nuova stagione di Vieni da me, è apparsa tra gli ospiti in studio l'attrice Anna Safroncik, molto amata dai telespettatori soprattutto per il ruolo di protagonista interpretato nella fiction Le tre rose di Eva.

L'attrice ucraina naturalizzata italiana, incalzata dalle domande di Caterina Balivo sulla sua vita privata, non si è risparmiata parlando degli uomini che ha conosciuto di recente. L'attrice 38enne è al momento single e ha parlato ai telespettatori sia dei presunti flirt con Alberto Urso di Amici e Matteo Mammì di Sky Sport, che le sono stati affibbiati dai giornali e siti di gossip nel corso di quest'estate, sia sul conto dei suoi ex fidanzati storici, parliamo degli attori Francesco Arca e Giulio Berruti.

Anna Safroncik e l'amore a Vieni da me

Sui presunti flirt estivi vociferati quest'estate, Anna si è espressa ironicamente: "Quest’estate ci hanno provato a farmi fidanzare con tutti, ma non ci sono riusciti. È stata un’estate molto tranquilla, nella quale sono stata parecchio impegnata (l'attrice allude soprattutto al ruolo di conduttrice che ha coperto per l'evento musicale itinerante Festival Show, ndr). Sono single". E sul conto dei suoi storici ex, Anna fa sapere: "Voglio bene ad entrambi. Francesco ha una famiglia splendida e Giulio è sereno con la sua fidanzata".

