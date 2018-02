Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme

Dopo la crisi dello scorso luglio, pare che Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo stiano cercando di recuperare il loro rapporto.

Il settimanale Chi, infatti, li ha paparazzati di nuovo insieme il giorno del compleanno di Gigi, il 24 febbraio. La coppia ha festeggiato insieme a Roma andando a cena in un ristorante a Palazzo Fendi. Come rivela Chi, finita la serata, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sono tornati nella villa all'Olgiata dove hanno vissuto in questi anni. Ma non solo. Stando sempre a quanto scrive la rivista, il giorno dopo la festa, i due sono andati a pranzo con l loro figlio Andrea e uno dei figli di Gigi, Claudio, con la sua compagna. Ed è proprio in questo momento che i paparazzi li hanno immortalati insieme dopo un'attesa durata mesi. I due, infatti, erano settimane che non si facevano vedere insieme in pubblico.

Insomma Anna e Gigi si sono comportati come una normale coppia, nonostante si siano mossi in gran segreto e abbiano fatto di tutto pur di non attirare l'attenzione. Ce la faranno Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio a superare le incomprensioni e a tornare più uniti che mai?