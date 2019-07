Anna Tatangelo con il figlio fa discutere

Anna Tatangelo sta trascorrendo l'estate in compagnia del figlio Andrea avuto con il compagno Gigi D'Alessio che, probabilmente per motivi di lavoro, non è con loro.

Nel frattempo la Tatangelo si diletta nel postare foto accattivanti accompagnate da foto dolci in compagnia del figlio. Proprio l'ultimo scatto insieme ad Andrea, pubblicato su Instagram, ha fatto molto discutere. Gli hater si sono scatenati dopo aver visto la Tatangelo baciare affettuosamente il figlio sulle labbra. Il gesto ha provocato parecchia indignazione in alcuni, i quali lo hanno definitvo di cattivo gusto e inopportuno. La cantante non ha replicato alle accuse, probabilmente perché abituata agli insulti e alle osservazioni spesso fuoriluogo. In pratica, per ora, le critiche le sono scivolate addosso.

Anna Tantangelo, come accennato poc'anzi, è solita postare anche foto accattivanti e sexy. L'ultima foto pubblicata la ritrae con indosso un costume atletico giallo e arancione di una nota marca, per alcuni molto stretto poiché non riesce a contenere le splendide forme della donna. Sguardo perso, occhiali da sole e capelli legati, tutti elementi che hanno portato i fan a impazzire di gioia: "Meravigliosa, abbi pietà di noi", "Fisico da sballo", "Ci vuoi vedere morti?"

