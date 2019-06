Anna Tatangelo a Mykonos

Anna Tatangelo è volata sull’isola di Mykonos in compagnia di un gruppo di amici e colleghi di lavoro. Da alcuni giorni, la cantante si trova in Grecia insieme ad alcuni compagni di viaggio tra sole, mare e relax. Nelle ultime ore, sul profilo Instagram di Anna Tatangelo sono comparse, infatti, decine di foto e video del suo viaggio ellenico, scatti e filmati che la ritraggono intenta a rilassarsi tra buon cibo, passeggiate nei borghi tipici e tanto divertimento insieme al gruppo.

La numerosa comitiva è stata avvistata prima al Principote Panormos Mykonos (dove alcuni giorni fa, si erano fatti fotografare anche la conduttrice sportiva Michela Persico e il calciatore della Juventus Daniele Rugani) uno dei locali più esclusivi dell'isola, poi al ristorante Remezzo Mykonos per una cena in allegria, tra piatti tipici grechi, musica e balli. L'occasione per divertirsi e ballare fino a notte fonda, come dimostrano i video pubblicati dall'amico Andrea Amara.

Nei numerosi post social pubblicati dalla Tatangelo e dagli altri componenti del gruppo, però, manca una figura importante nella vista di Anna, il compagno Gigi D’Alessio. Del cantautore partenopeo, infatti, non c’è traccia lasciando intuire che non sia volato a Mykonos insieme alla cantante. Quella a Mykonos potrebbe però non essere una vera e propria vacanza per Anna Tatangelo, che dall’isola greca ha pubblicato degli scatti promozionali per alcuni brand italiani. Lavoro oppure no, l'assenza di Gigi D'Alessio si è fatta notare anche dai numerosi fan della coppia.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?