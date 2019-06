Anna Tatangelo in vacanza in Grecia, con il figlio ma senza Gigi D'Alessio

In questi giorni di calda estate Anna Tatangelo è partita per le vacanze insieme al figli e alcuni amici. La cantante di Sora, ultimamente, ha recuperato molti followers su Instagram e solo grazie ad alcuni scatti pubblicati che facevano intravedere le sue curve da capogiro.

Anna Tatangelo in Grecia insieme al figlio Andrea

Grazie al suo account Instagram la cantante, qualche ora fa, ha pubblicato le foto della vacanza. E' difficile non notare la mancanza di Gigi D'Alessio che, a quanto pare, è impegnato con il lavoro e non l'ha potuta seguire. E' bastato questo semplice distacco momentaneo per far circolare sul web la notizia che la coppia stia attraversando un periodo di crisi. La Tatangelo, che ha scelto di indossare dei bikini molto ristretti mettendo così in risalto il lato B, ha pubblicato alcune immagini molto tenere in compagnia del figlio. Al momento la cantante si trova a Mykonos, isola greca dove attualmente sono presenti anche alcuni suoi amici.

Gli scatti pubblicati della Tatangelo più apprezzati, però, sono quelli più osè. Oltre 100mila likes in poche ore e centinaia di commenti con complimenti, alcuni anche poco eleganti.

