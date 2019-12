AnnaKee Molenaar è il vero segreto di Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt è alla sua prima stagione con la maglia della Juventus e dopo le prime, comprensibili, difficoltà iniziali sta facendo vedere di che pasta è fatto. Il 20enne olandese è stato pagato quasi 80 milioni di euro dal club di Corso Galileo Ferraris che l'ha strappato alla concorrenza del Barcellona che era pronto a mettere sul piatto la stessa cifra all'Ajax, ma un po' di meno al calciatore che in bianconero guadagna poco meno di dieci milioni di euro.

Maurizio Sarri è stato infatti costretto a lanciarlo subito nella mischia dato che Giorgio Chiellini, il pilastro, il capitano dei bianconeri ha subito un brutto infortunio al ginocchio che lo ha messo ko da settembre e lo farà fino al mese di marzo. L'ex Ajax ha però subito "rubato" il posto alla concorrenza formata da Merih Demiral e Daniele Rugani che sono stati la terza e quarta scelta del tecnico bianconero.

de Ligt si è subito trasferito a Torino con la sua sexy fidanzata AnnaKee Molenaar, figlia dell'ex giocatore dell'Ajax Keje, e i due sono sempre più affiatati come testimonia anche l'ultimo post su Instagram della fidanzata del calciatore della Juventus che ha pubblicato una foto con il suo Matthijs con la seguente didascalia: "Questo è il primo Natale che trascorriamo tutti insieme con le nostre famiglie. Sono grata visto che abbiamo la salute e per le soddisfazioni che abbiamo ottenuto finora. Spero che il vostro Natale sia stato tanto altrettanto buono quanto il mio”.

AnnaKee è una giovane modella olandese che di professione è anche influencer con molto seguito sui social e tra le sue più grandi passioni ci sono le serie tv e la cucina: pare che invece non sia una grande amante del calcio nonostante il padre sia stato calciatore e il suo attuale compagno sia uno dei giocatori più rappresentativi del calcio olandese.

La popolarità della Molenaar sta schizzando alle stelle con oltre 330.000 follower in più rispetto al mese di marzo, quando il compagno Matthijs vestiva ancora la maglia dell'Ajax. Ad oggi sono 364.000 i seguaci su Instagram di AnnaKee che non perdono tempo per commentare le sue tante foto che la ritraggono in momenti della sua vita privata e lavorativa ma in atteggiamenti mai volgari e sempre fini. La sua bellezza acqua e sapone è ciò che piace ai suoi seguaci che stanno aumentando davvero in maniera esponenziale.