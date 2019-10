Dopo anni di assenza Mina riappare sui social. La foto che ha fatto il giro del web

Ha detto addio alle scene dal lontano 23 agosto del 1978. In quella data, dopo l’ultimo concerto e dopo l’ultima intervista, Mina ha detto addio alle scene. Non è apparsa più in pubblico anche se, nel corso del tempo, la sua voce ha continuato a echeggiare nel panorama musicale contemporaneo. Abita in Svizzera e da anni è stata molto abile a sfuggire ai paparazzi. Poi nella giornata di domenica la grande sorpresa.

Mina appare su instagram in uno scatto postato sul profilo di Benedetta, la figlia della celebre cantante. L’artista si intravede di spalle mentre è seduta sul divano, intenta a guardare un video musicale in tv, insieme al fidanzato di Benedetta. Una foto senza flash, senza fronzoli, che ritrae Mina in un ambiente familiare. Si intravedono quei soliti occhiali da sole che nascondono il suo sguardo, e si intravede anche il solito chignon che ha contraddistinto il look di Mina. "Madre e mio fidanzato che guardano video di gangasta rapper venezuelani", si legge dalla didascalia. E la foto fa subito incetta di like. Lo scatto ha fatto molto parlare di sé perché si tratta della prima vera fato dell’artista che appare sui social. Non ci sono state repliche nè da Mina nè dal fidanzato di Benedetta, ma i fan hanno apprezzato la sorpresa. Sarà il primo passo verso un ritorno in tv? Chissà, tutto è possibile.

Un’altra domanda sorge spontanea: come mai Mina è così interessata a un genere musicale diverso dal suo? In molti, entusiasti nel rivedere la loro beniamina, hanno ipotizzato che l’artista sta studiando e imparando nuovi stili per il suo prossimo album, ma si trattano di semplici illazioni. Non resta che attendere i prossimi risvolti.