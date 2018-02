Un anno dopo, la vendetta di Fedez: chiude J-Ax in ascensore per ore

Ha aspettato un anno prima di mettere in atto la sua vendetta. Ma ora Fedez ce l'ha fatta e ha puntato sulla paura più grande dell'amico e collega J-Ax per riscattarsi delle lacrime versate davanti alle telecamere de Le Iene.

Lo scorso anno, in pieno scandalo secondary ticketing, J-Ax organizza un perfido scherzo per Fedez. Con l'aiuto della trasmissione televisiva Le Iene, fa credere all'amico che i biglietti del loro tour "Comunisti col rolex" sono stati venduti illegamente a prezzi più che raddoppiati. La conseguenza? Intervento della guardia di finanza e palazzetti vuoti. La reazione del giovane rapper è nella memoria di tutti. Fedez, una volta scoperto l'inganno, scoppia a piangere.

A distanza di mesi, il quasi papà architetta la sua vendetta e punta sulla più grande fobia del collega più anziano: l'ascensore. Credendo di andare a un appuntamento di lavoro, Fedez e J-Ax salgono nell'ascensore di un albergo di Milano, in compagnia di un ragazzo cinese che, nella sua lingua, ripete la frase caratteristica dello scherzo sul secondary ticketing: "Non ci sto dentro". Come si vede nel servizio, i tre rimangono chiusi nell'ascensore per ore, tra telefonate di finti tecnici dall'Albania e Fedez che stenta a trattenere le risate. Il risultato è un J-Ax sull'orlo dello svenimento e il compagno di Chiara Ferragni finalmente soddisfatto.