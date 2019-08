"Ansia? Depressione? Sono italiana”: il post ironico di Lady Gaga

Lady Gaga sa come sorprendere i suoi fan e anche con l'ultimo post condiviso sul suo profilo Instagram ha centrato l'obiettivo. Sono stati soprattutto i fan italiani a essere colpiti dal messaggio che Lady Germanotta ha voluto pubblicare poche ore fa. La cantante è nota per essere una persona ironica e autoironica e quindi ha trovato divertente l'immagine creata da una delle sue tante pagine celebrative.

Sui social circolano spesso immagini come quelle pubblicate da Lady Gaga, con messaggi più o meno ironici provenienti dalla personificazione degli stati emotivi, sulla scia di Inside Out. In particolare nell'esempio condiviso da Lady Gaga, la cantante “parla” con l'ansia e con la depressione, che vorrebbero scoraggiarla. In un ipotetico screen della schermata di blocco di un iPhone appaiono tre notifiche di altrettanti messaggi. Il primo proviene dall'ansia, che fa leva sulle insicurezze della cantante. “ Non sei abbastanza brava ” le scrive, una frase che troppo spesso le persone ansiose dicono di se stesse, implementando la radicata sfiducia nelle loro possibilità. “ Tutti ti odiano ”, le scrive, invece, la depressione. Non sono due sentimenti a caso quelli che sono stati inseriti in questo screen-fake a tema Lady Gaga, che solo pochi mesi fa in un'intervista a Vogue ha raccontato della sua battaglia proprio contro l'ansia e la depressione.

“ Combatto contro ansia e depressione croniche... il dolore ai nervi non è uno scherzo. […] Sono così irritata dalle persone che non credono che la fibromialgia sia reale. Per me, e penso per molti altri, è davvero un ciclone di ansia, depressione post traumatica e panico, che manda il sistema nervoso in overdrive, e di conseguenza si ha un dolore ai nervi. Mi sento stordita. Sai quella sensazione quando sei sulle montagne russe e stai per scendere da un pendio davvero ripido? Quella paura e il vuoto nello stomaco? Il mio diaframma si blocca. Poi ho difficoltà a respirare, e tutto il mio corpo va in uno spasmo. E inizio a piangere ”, ha spiegato la cantante.