Anticipazioni Temptation Island, Katia infuriata con Vittorio: "Spacco tutto"

Cosa succederà tra la "fotonica" Katia e il suo fidanzato Vittorio nella prossima puntata di Temptation Island? Sicuramente qualcosa che farà letteralmente infuriare l’eccentrica bionda che, secondo un’anticipazione pubblicata sui social dalla produzione del programma, ha manifestato tutto il suo disappunto in un video. Sull’account Instagram della trasmissione estiva più seguita del momento è stato, infatti, pubblicato un breve filmato, che mostra Katia Fanelli fuori di sé per un video che riprende Vittorio con una single.

La bionda romagnola è stata chiamata all’interno del "pinnetto" per visionare il filmato insieme alle altre fidanzate che partecipano a Temptation Island. Ma quanto visto non le è per niente piaciuto, anzi. Nel video Vittorio è in compagnia di una delle tentatrici del villaggio dei fidanzati e nei brevi frame si nota che i due sono molto vicini. Poi il video mostra Katia visibilmente scossa commentare: " Ma è Vittorio? No, ma guardalo? Ma baciala fai prima! Io spacco tutto! Cogl*** sei e cogl*** rimani, vai a fare in c* ".