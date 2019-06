Antonella Clerici estromessa dalla Rai? Lei scrive sibillina: "Un sorriso"

Secondo quanto è stato riportato da "Tv Blog", il programma condotto da Antonella Clerici negli ultimi due anni, "Sanremo Young", non sarebbe stato confermato nel nuovo palinsesto tv targato Rai. E non finisce qui. Perché l'ex conduttrice de "La prova del cuoco" non sarebbe prevista alla guida di nessun altro format, oltre il programma trasmesso dal Teatro Ariston per la sezione "Giovani" del Festival di Sanremo, nonostante abbia un contratto in esclusiva con l'azienda di Viale Mazzini.

La Clerici, dopo essere stata al timone de "La prova del cuoco" per ben diciotto anni, aveva recentemente deciso di abbandonare il cooking-show di casa Rai, al fine di ritagliarsi del tempo da dedicare a se stessa e ai suoi cari. Subito dopo la sua importante scelta, si era mostrata, però, disponibile a optare per la conduzione di programmi che non andassero in onda quotidianamente, come lo sfortunato progetto televisivo "Portobello".

E adesso, a seguito delle ultime indiscrezioni trapelate in rete, che la vedrebbero completamente estromessa dai futuri progetti tv della Rai, Antonella Clerici fa parlare di sé per un post sibillino condiviso in rete. “Un sorriso senza parole, niente da aggiungere” ha scritto Antonella, a corredo di una foto che la ritrae sorridente. Le parole spese dalla conduttrice potrebbero quindi rappresentare una risposta al rumor concernente la vociferata estromissione della Clerici dal nuovo palinsesto televisivo, previsto per la Rai.

Il web supporta Antonella Clerici

L'ex conduttrice de "La prova del cuoco" ha ricevuto molteplici commenti, sotto il post sibillino condiviso poche ore fa, attraverso il suo profilo Instagram.

Tra i messaggi giunti dagli utenti per l'Antonella nazionale, si legge quello riportato dalla conduttrice storica di "Forum", Rita Dalla Chiesa: “Sei una tostissima. Mangia tante cose buone davanti al mare di Portofino. E sorridi". Altrettanto sibillino può dirsi l’intervento dell’agente Lucio Presta, che ha così risposto al post della Clerici : “Altri dovranno prestarsi maschere, perché hanno facce impresentabili”.

