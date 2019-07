Antonella Clerici: "In Rai mi sento più sopportata che supportata"

Alla presentazione dei palinsesti Rai, Antonella Clerici ha preferito non partecipare perché, al momento, sembra essere stata “messa in panchina” dai vertici di Viale Mazzini.

Pur speranzosa di trovare una collocazione tra i programmi tv della prossima stagione televisiva, la conduttrice che da 33 anni rappresenta uno dei volti di punta della tv di Stato, ammette di non sentirsi più apprezzata dai direttori di rete. “ Mi sento sopportata piuttosto che supportata – ha detto in una intervista al Corriere della Sera - . Ho la sensazione che si sia rotto qualcosa ”. Dispiaciuta, più che arrabbiata per quanto sta accadendo, Antonella Clerici ha provato a spiegarsi i motivi di alcune decisioni prese dall’alto. “ Ci sta che un direttore decida di cambiare. Ma qui ci sono anche due aspetti da valutare: c’è un contratto in corso e dovrebbe valere anche quello che uno ha fatto per l’azienda – ha detto - . Sono sempre stata un soldato per la Rai, ho sempre detto di sì, non mi sono mai tirata indietro, anche quando dopo il Sanremo del 2010 potevo permettermi di puntare i piedi: ma non fa parte del mio carattere e non l’ho mai fatto ”.

Eppure, sembrava che per lei ci fossero dei progetti in ballo ma, a quanto pare, gli ultimi incontri con la direttrice di Rai ,1 Teresa De Santis, si sono risolti con un nulla di fatto. “[...] Dall’ultimo colloquio che ho avuto con lei sono uscita con l’idea che non fosse uno scambio di progetti ma di opinioni. Ho capito che vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte, non come un cavallo su cui puntare – ha aggiunto ancora – [...] Non voglio fare da tappabuchi, anche perché non penso di meritarlo. Mi piace giocare in Serie A, non mi accontento dei campetti di provincia. E sono anche stufa di fare come in passato: partivo lancia in resta e mi trovavo da sola con la spada sguainata ”.