Antonella Clerici scoppia a piangere in diretta: "Oliver mi manca tanto"

Antonella Clerici non riesce a trattenere il dolore per la perdita del suo cane e scoppia a piangere in diretta televisiva.

Dopo aver annunciato sui social network la morte di Oliver, Antonella Clerici torna alla conduzione de La prova del cuoco. La presentatrice entra in studio e prima di tutto ci tiene a ringraziare chi le sta vicino in questo difficile momento. Ma, nonostante gli sforzi, non riesce a non mostrare la commozione.

"Volevo ringraziarvi dal profondo del mio cuore. Lo sapete, forse non tutti… Sabato è morto il mio cane, Oliver, che è stato mio compagno di vita per 15 anni e ha attraversato con me degli anni davvero importanti - ha detto in lacrime durante la diretta - È stato il mio primo figlio, è vero, io lo penso veramente. Chi ama i cani e gli animali in generale lo sa. Per me è stata molto dura doverlo lasciare andare, però ho dovuto farlo perché è un atto d'amore (...) Era anziano, ha fatto una bellissima vita, quindi dovrei essere contenta, però mi manca tanto". Poi la Clerici si scusa con i telespettatori perché in questi giorni non potrà essere sorridente e gioiosa come al solito. Sicuramente i suoi fan capiranno la situzione.