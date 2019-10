Antonella Clerici: "Vittorio è l'uomo della mia vita"

Antonella Clerici non sta attraversando un momento felice dal punto di vista lavorativo ma per fortuna ha ritrovato la pace nel cuore grazie all'amore. Da ormai diversi anni, infatti, la bionda conduttrice si accompagna a Vittorio Garrone e i due, insieme, sembrano davvero felici.

Intervistata dal settimanale Chi, Antonella Clerici si è lasciata andare a confessioni private e ha confessato di aver trovato in Vittorio l'uomo della sua vita. Sono parole di speranza e di incoraggiamento per le altre donne quelle che la conduttrice ha affidato al settimanale diretto da Alfonso Signorini: “ Dico a tutte di non perdere la speranza perché l'amore della propria vita si può trovare anche dopo i 50 anni e io ne sono l'esempio. Bisogna uscire dall'ordinario e non frequentare sempre le stesse persone. ”

L'assenza dalla tv pesa per Antonella Clerici, che sta però cercando di guardare il lato positivo di questo allontanamento forzato. “ Sto volgendo in positivo questa mia assenza dalla tv per potermi dedicare di più a mia figlia Maelle e a Vittorio, facendo cose che non potevo fare quando ero impegnata tutti i giorni con la tv, come preparare una cena in casa per gli amici o godermi un weekend romantico ”, ha detto Antonella Clerici, che nonostante questo continua a sentire la mancanza del suo lavoro. “Io ho avuto uno stop che mi ha insegnato che devo fare cose più belle, ho riflettuto sulla mia vita e sono sicura di avere le idee chiare su cosa voglio fare e con chi lo voglio fare. A volte le scelte della vita incidono sul lavoro, è successo quando aspettavo mia figlia ed è successo adesso, e anche questa volta risalirò la montagna.”