Antonella Fiordelisi lancia il suo primo singolo, nel video anche Chiofalo

Un debutto nella musica che non ci si aspettava per Antonella Fiordelisi, che sembra aver definitivamente abbandonato la carriera sportiva per tentare quella nel mondo dello spettacolo. Salita alle cronache per il presunto corteggiamento di Gonzalo Higuain quando ancora giocava nel Napoli, da qualche mese la modella è legata a Francesco Chiofalo, anche lui ex protagonista di Temptation Island.

In queste ore Antonella Fiordelisi ha pubblicato il suo primo singolo Din Dan, una canzone molto estiva che pare abbia riscosso notevole successo sui social. Dal ritmo vagamente dance, con influenze latino-americane, la canzone si prepara a essere diffusa nei migliori locali della costa durante la stagione. Ma è soprattutto il video ad aver sollevato qualche polemica. Antonella Fiordelisi ha preso evidentemente spunto dalle clip dei cantanti americani, in cui l'ostentazione del lusso e del corpo femminile è una costante irrinunciabile. Già dai primi frame si intuisce il leit-motiv della canzone, con una schiera di auto di lusso davanti alle quali delle ballerine twerkano indossando degli hot-pants con stampato il titolo della canzone.

Immancabile la presenza di Francesco Chiofalo, che nel video bacia e abbraccia la sua fidanzata in maniera tenera e coinvolgente. Sembra essere ormai lontano il ricordo della malattia per Chiofalo, che dopo l'operazione al cervello per un tumore sta finalmente riprendendo in mano la sua vita. Nonostante Antonella Fiordelisi sia sempre più lontana dalla scherma, nel video non manca di omaggiare quello che per tanti anni è stato il suo sport e la sua passione. Anche se gli impegni attualmente non le permettono di dedicarsi costantemente agli allenamenti, la Fiordelisi ha più volte dichiarato di voler tornare in pedana per ricominciare a tirare di scherma ma intanto si gode il suo momento di gloria con l'uscita del singolo Din Dan.