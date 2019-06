Antonella Fiordelisi sexy in barca: "Ho dei capelli stupendi"

Sole, mare e abbronzatura da far invidia per Antonella Fiordelisi. La ventunenne di Salerno si gode i primi sprazzi d'estate nella bellissima costiera amalfitana, in compagnia del fidanzato Francesco Chiofalo a bordo di una bellissima barca. La spadista non ha smesso di allenarsi e di tenersi in forma nemmeno nel mese di giugno e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Antonella Fiordelisi, lato b da urlo in vacanza

Ora che ha trovato l'amore Antonella Fiordelisi ha un motivo in più per mantenere la forma e dedicarsi al fitness. E in questo senso il suo ultimo post pubblicato su Instagram va dritto al punto: lato b scultoreo, gambe toniche e tintarella invidiabile. In un video dall'alto tasso erotico, Antonella ha messo in mostra i suoi punti di forza.

"Sei stupenda", le scrivono i fan. "Oggi ho fatto il giro Vietri-Sorrento, se ti avessi visto sarei finito giù in mare", il commento al video di un utente. "Meravigliosa Antonella Fiordelisi", "Il fotografo si sarà sentito male" si legge tra gli altri. Per la Fiordelisi è tutta questione di capelli, anche se in pochi sembrano averli notati.

Per la spadista si preannuncia un'estate rovente in giro per l'Italia. E i suoi fan di Instagram non vedono l'ora di vederla al centro di nuovi panorami mozzafiato.



