I genitori di Antonella sono contenti di Francesco? Non proprio

Recentemente, erano stati al centro del gossip per aver ufficializzato sui social il rumor che li vedeva vivere una crisi d'amore, per via di un tradimento. E, ora, la ritrovata coppia, formata da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, fa discutere per un'Instagram story lanciata dalla schermitrice in rete.

Nello specifico, riattivandosi su Instagram per rispondere alle domande ricevute dai seguaci- la Fiordelisi ha voluto pubblicare la sua risposta data ad un utente, che le aveva chiesto cosa pensassero i genitori del suo ritorno di fiamma con Francesco Chiofalo. "I tuoi che dicono sul fatto che hai perdonato Francesco?" , è la domanda che la Fiordelisi ha ricevuto dal curioso follower accorso sul suo profilo Instagram. E la risposta della schermitrice non si è fatta attendere molto. Dal suo canto, Antonella ha ribattuto riportando un messaggio sibillino, con tanto di emoticon che ride a crepapelle. "Passo alla domanda successiva!" , ha esclamato di tutta risposta la giovane influencer. Insomma, dalle ultime parole scritte in rete da Antonella Fiordelisi si evincerebbe, quindi, che i genitori di quest'ultima non siano affatto contenti del ritorno di fiamma della salernitana con l'ex tentatore capitolino, Francesco Chiofalo.

Temptation island, Antonella Fiordelisi tradita da Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo aveva tradito Antonella Fiordelisi con la complicità dell'amante Aurora Ciorbi e il tutto veniva confermato alcuni giorni fa, nel salottino di Live: non è la d'Urso. Nell'ospitata registrata su Canale 5, al talk-show condotto da Barbara d'Urso, la schermitrice ha fatto sapere, in particolare, di aver perdonato l'ex tentatore di Temptation island.

"Sì, sono cornuta anche io- ha confessato a Live la Fiordelisi, incalzata sulla sua recente separazione da Chiofalo-. Ma Francesco mi ha giustificato questo tradimento, mi ha spiegato il motivo. All’inizio non pensava che io fossi davvero interessata a lui. Poi ha cambiato idea... Mi vedeva un po' lontana da lui”. In risposta alle domande ricevute sulla sfera affettiva dalla d'Urso, Antonella non ha nascosto neanche come sia riuscito a riconquistarla Francesco, dopo il tradimento infertole: “Io l’ho perdonato, lo sto mettendo alla prova. Lui è venuto tre mesi a Salerno in un B&B nella stessa via di casa mia e io avevo completamente chiuso le porte, perché non volevo vederlo più. L’ho perdonato perché mi ha dimostrato tanto, mi ha dimostrato che ci tiene e che si è pentito".

