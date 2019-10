Antonella Mosetti: "Asia rifiuta la tv, adesso fa equitazione"

Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli sono state due delle protagoniste della prima edizione del Grande Fratello Vip. Soprattutto la figlia dell'ex soubrette di Non è la Rai ha fatto scalpore alla fine del reality, a causa di una importante trasformazione estetica, che l'ha messa nel mirino degli haters. Per lunghi mesi, infatti, Asia Nuccetelli è stata pesantemente insultata perché sarebbe ricorsa a eccessivi ritocchi di chirurgia plastica, tuttavia sempre negati.

Dopo alcune partecipazioni nei salotti televisivi di Canale5, della ragazza si sono perse le tracce a livello televisivo ed è stata sua madre Antonella Mosetti a raccontare la nuova vita della figlia. La showgirl ha preso parte a Mattino5, dove ha svelato di cosa si sta occupando adesso Asia Nuccetelli, che sembra aver detto definitivamente addio al mondo dello spettacolo. “L ei è stata una delle poche ad esporsi. Asia ha passato una vita molto difficile. Questi attacchi non le fanno né caldo né freddo. Non ha nascosto di essersi rifatta il naso . Abbiamo fatto un percorso psicologico di anni. A 23 anni, è meravigliosa, rifiuta la televisione, si è data all'equitazione. Cosa vorrebbe più una mamma? ”, ha detto Antonella Mosetti, orgogliosa della vita di sua figlia. Gli attacchi verso Asia hanno infastidito sua madre, soprattutto perché vedeva sua figlia soffrire: “ A volte, questi commenti arrivano da donne di una certa età. Lei, all'inizio, provava a capire come gestire la cosa. Poi, ci fai l'abitudine. ”