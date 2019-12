Antonella Mosetti nuda sui social

È bastato un semplice scatto realizzato alle terme, per scatenare la fantasia dei follower di Antonella Mosetti, sempre pronti a sostenere ed elogiare il fascino della showgirl romana. Nella foto pubblicata su Instagram, Antonella posa coperta solamente da un asciugamano bianco, che non le cinge corpo come da regola, bensì è piegato in quattro e posizionato frontalmente, riuscendo a malapena a coprire le sue forme generose. L'inconsueta posa del tessuto permette di scorgere più del dovuto, in particolare l'evidente assenza del costume o dell'intimo. Dall'asciugamano sbucano le anche completamente nude, mentre Antonella assume una posa sexy ma decisa, accentuando il tutto e sollevandosi sulle punte dei piedi, mettendo così in evidenza le gambe snelle e magre. Un secondo asciugamano completa l'inconsueto look da centro benessere, avvolto accuratamente intorno ai capelli.

Mosetti fissa decisa l'obiettivo della camera con sguardo intenso e complice, pronta per qualche altro momento di puro benessere. La showgirl non è ospite di qualche piscina privata: probabilmente si sta rilassando alle terme, aggirandosi per il luogo coperta solo da un semplice asciugamano bianco. Come mostra una seconda foto, dove è immortalata mentre scende sensualmente la scaletta di una piscina interna. Il bikini nero con parte superiore a fascia fatica a contenere le forme generose della showgirl, la quale gioca divertita con l'obiettivo mostrando tutta la bellezza di un fisico scolpito a suon di sport e allenamento.

I commenti non sono ovviamente mancati: tra un elogio e un complimento, tanti i follower che l'hanno implorata di lasciar cadere l'asciugamano per terra, stregati dal suo fascino sexy. Antonella ama profondamente i suoi fan con cui ha instaurato un legame complice, spesso interagisce con loro attraverso le Storie di Instagram, commentando sia le sue partecipazioni televisive che chiedendo consigli per il look, o rispondendo alle domande su make up e arredo casalingo, come la scelta di installare le lucine di Natale lungo la testata del letto. Ma anche la decisione di non confermare l'ex fanciulla di Non è la Rai per la prossima edizione di "All Together Now", una scelta che non ha soddisfatto i suoi follower, che si sono mossi compatti in suo sostegno, visti i tantissimi commenti che Mosetti ha pubblicato sempre attraverso le Storie di Instagram.