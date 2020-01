Antonella Mosetti derubata manda un messaggio al rapinatore

Dopo aver animato il gioco del Grande fratello Vip, Antonella Mosetti è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per via di un suo sfogo avuto sui social. In queste ore, la showgirl originaria di Roma e classe 1975 ha, cioé, fatto sapere ai suoi fedeli follower di essere diventata vittima di un inconveniente spiacevole, accaduto nel weekend.

Dalle parole riportate tra le sue Instagram story, si evincerebbe che l'ex gieffina abbia scritto dell'accaduto mentre si trovava in Questura, a Roma.

"Mi hanno appena rubato la borsa con tutto dentro... a quel brutto pezzo di me*da... ora ho la Polizia con me": ed è con queste parole che la showgirl capitolina si è detta agli utenti - attivi su Instagram - vittima di un furto. Lo sfogo liberatorio, a cui l'ex volto del Gf Vip 1 si è lasciata andare in una prima storia condivisa 20 ore fa circa, non finisce qui. Perché, poi, a conclusione del suo messaggio la Mosetti ci è andata giù pesante, lanciando al presunto borseggiatore il seguente attacco social: "Ma se ti beccano, io vado in galera. Perché ti meno proprio pesante!".

Antonella Mosetti rassicura i fan