Antonella Mosetti choc: "Se uno mi dà lavoro ed è f... gliela lascio"

Il ruolo di opinionista inizia a stare stretto ad Antonella Mosetti, che ha rilasciato alcune dichiarazioni choc riguardo ciò che sarebbe disposta a fare se un uomo le permettesse di svoltare dal punto di vista professionale.

La Mosetti, che ha iniziato a farsi conoscere grazie a Non è la Rai, ha vissuto momenti d’oro nel mondo dello spettacolo, ma negli ultimi anni, nonostante la partecipazione al Grande Fratello VIP, la sua carriera si è limitata ad alcune partecipazioni nei vari salotti televisivi dove ha vestito i panni di opinionista. Dei tempi dello show di Gianni Boncompagni, Antonella ricorda di aver sostenuto il provino per ben due volte: “ Vedevo i cartelloni in tutta Roma in cui si annunciava che cercavano delle ragazze per fare questo programma. Avevo 16 anni, feci il provino di nascosto dai miei genitori. Mi chiamarono a casa per dirmi che ero stata presa, mia madre scoprì la cosa, mi riempì di botte e mi costrinse a dire di no. Appena compiuti i diciotto anni feci di nuovo il provino, con la maturità in corso, e mi presero nuovamente ”.