Antonio Banderas riceve l'Awards da Dakota Johnson: "Lui ha illuminato la mia vita"

La consegna del premio a Antonio Banderas come "Miglior Attore" in "Dolor y gloria" è stato sicuramente uno dei momenti più toccanti della 23esima edizione degli Hollywood Film Awards.

La premiazione, avvenuta a Los Angeles il 3 novembre, ha visto trionfare il film di Pedro Almodóvar con protagonista l'attore spagnolo. Ad accoglierlo sul palco e a consegnargli l'ambito premio è stata Dakota Johnson, la figlia adottiva di Antonio Banderas, che per lui ha speso dolcissime parole. Sarebbe bastato l'appellativo "papi", con cui la giovane attrice di "Cinquanta sfumature" ha accolto il patrigno sul palco, a sciogliere anche il più burbero dei padri.

Ma Antonio Banderas non è un padre come gli altri. Lo ha confermato la stessa Dakota Johnson che davanti al pubblico ha parlato di un uomo capace di illuminare la sua infanzia, sin dal suo arrivo quando lei aveva solo 6 anni. " Quando avevo sei anni - ha detto Dakota Johnson sul palco - mia madre ha sposato un uomo che ha portato una luce incredibilmente brillante e un mondo completamente nuovo di creatività e cultura. Il mio patrigno Antonio Banderas ha fatto irruzione nelle nostre vite. Era così vivace, così divertente, è così divertente, e il suo inglese era astratto. Lo abbiamo trovato assolutamente fantastico. Amava mia madre e i miei fratelli e io così ferocemente, così grande e così forte che avrebbe cambiato per sempre tutte le nostre vite. Antonio mi ha insegnato la vera passione e disciplina ".