"Divorzio in vista per Harry e Meghan"

In una intervista rilasciata al magazine Io Donna de Il Corriere della Sera, Antonio Caprarica, noto ex corrispondente Rai da Londra ed esperto conoscitore della storia e delle vicende della monarchia inglese, ha dichiarato che il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle finiranno presto col divorziare, dato che lei l’ha sposato solo per scalare la piramide sociale e, una volta in vetta, lui non le serve più. " Non credo neppure per un momento al lato romantico della faccenda ", ha esordito in modo perentorio il giornalista, spiegando che " chiunque sa perfettamente che entrando nella famiglia reale ci sono regole secolari da rispettare. L’ex attrice ne era a conoscenza, ha solo portato pazienza per un po’ e poi ha messo in pratica la sua strategia ", mettendo a punto la Meghexit.

Secondo Capranica Meghan Markle avrebbe programmato tutto già da tempo. " Ha fatto esattamente come voleva: è tornata alla sua base, tra i suoi amici. Con un titolo e molti più soldi in tasca. Il problema – aggiunge Capranica - s arà il futuro di Harry che non ha mai lavorato. Ha fatto il militare per diversi anni, ma poi è tornato alla sua attività di 'patronage'. Meghan Markle vuole tornare a Hollywood. Lui cosa farà invece? Non ce lo vedo a parlare per anni solo di disagio mentale in tutto il mondo, presto si annoierà. Lavorare è un’altra storia ".

Capranica esclude assolutamente che Harry punti a diventare governatore del Canada perché in ogni famiglia reale c’è una gerarchia da rispettare. " Harry ha sempre saputo di essere un principe cadetto e la sua è la tragedia di tutti i cadetti" , ha detto il volto storico della Rai che è assolutamente tranchant nel suo giudizio su Meghan Markle al punto che, a suo parere, definirla un’arrampicatrice sociale è un complimento perché anche Kate Middleton lo è, " ma almeno si comporta bene, mentre l’ex attrice è una donna senza sentimenti ".

Secondo Caparanica molto presto Meghan lascerà Harry al suo destino dopo averlo sposato per ottenere fama mondiale. Divorzio in vista per i due? Il giornalista non ha dubbi al riguardo. " Meghan Markle ha capito perfettamente che restando a Londra sarebbe rimasta all’angolo. Alla lunga sono convinto che la storia tra i due sfocerà in un divorzio. Sono diverse le origini e le ambizioni. Non potrà durare" . Infine, ha accusato entrambi di aver oltraggiato l’autorità della Regina con la Meghexit annunciata al mondo senza prima consultarsi con la Sovrana.

" Harry e Meghan hanno superato il segno, non hanno mostrato nessun rispetto. È stato dato loro tutto: un titolo, Frogmore House, un appannaggio da Carlo che ha investito su di loro e ha anche accompagnato la Markle all’altare… E la loro risposta è stata questa ", ha detto Capranica che si è detto sorpreso positivamente dal fronte unico creato dagli inglesi davanti al trattamento irrispettoso riservato dai Sussex alla Sovrana. " È stato curioso osservare come i repubblicani anti-monarchici si siano schierati per una volta con la Regina ". E infine ha aggiunto che la monarchia, seppr scossa dai recenti scandali, non è in pericolo, anzi. " A mio parere l’addio di Harry e Meghan la rafforza perchè toglie un elemento di instabilità. E se i due fossero coerenti dovrebbero rinunciare al titolo ".

