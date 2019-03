Eva Riccobono, Melissa Satta e Marica Pellegrinelli incantano i social

Cosa ci fanno sei bellissime donne del mondo dello spettacolo in un locale di Milano all’ora dell’aperitivo? Bevono e ridono insieme per una serata all’insegna della spensieratezza e dell’amicizia al femminile. E' quello che hanno fatto, la scorsa notte in un locale di Milano, le attrici Eva Riccobono e Chiara Baschetti, insieme a Melissa Satta, Marica Pellegrinelli, Fiammetta Cicogna e alla manager Stefania Castaldi.

Un aperitivo tutto al femminile con una gran “quantità di gnocche” (come ha detto ironicamente la bella Eva Riccobono) tra finger food, buon vino e tante risate. Il tutto documentato attraverso decine di Instagram Stories, che le amiche hanno postato sui propri profili social per condividere con i milioni di follower una serata diversa dal solito.

Non sono mancati i simpatici siparietti dell’autoironica Eva Riccobono, impacciata nel taggare le amiche sulle Stories ma pronta a mostrare le “grazie” della moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli rea di aver una maglietta troppo corta e, perché no, a prendere in giro la bella Melissa Satta per aver mangiato un po’ troppo.

L’occasione, a quanto pare, è stata creata dalla manager Stefania Castaldi, con la complicità di Eva Riccobono, che ha riunito alcune delle più belle stelle della sua agenzia, “Women Management”, insieme per una serata di divertimento nel locale Dry Milano. Melissa Satta è arrivata direttamente dagli studi di Striscia la Notizia, dove si era recata per una reunion, mentre Eva Riccobono aveva appena partecipato all'evento creato da Volvo, The Eva Initiative, sul tema della sicurezza alla guida.

C'è da scommettere che ci sarà una serata bis: l'attrice Chiara Baschetti l'ha chiesta a gran voce attraverso Instagram al motto di #vivaledonne!

