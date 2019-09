Apple Martin appare in una rara foto con sua madre Gwyneth Paltrow

Apple Martin, la figlia dell'attrice Gwyneth Paltrow, è apparsa sui social. Trovare immagini recenti che immortalino i lineamenti della figlia che la Paltrow ha avuto con l'ex compagno Chris Martin, vocalist dei Coldplay, non è così facile come si potrebbe immaginare.

Già in passato, infatti, Apple Martin aveva mostrato il suo malcontento quando venivano pubblicate sue foto a sua insaputa, senza che le venisse chiesto il consenso. Anche se a pubblicare era sua madre. Per questo la ragazza non appare così spesso sui social come sarebbe facile immaginare, essendo la figlia di due grandi divi del mondo dello spettacolo.

Tuttavia, grazie ad una foto pubblicata su instagram da Derek Blasberg, buon amico di Gwyneth Paltrow, Apple è apparsa su moltissimi schermi.

L'occasione della condivisione dello scatto è stato il compleanno di Gwyneth Paltrow: nella foto l'attrice posa insieme alla madre Blythe Danner e, appunto, alla piccola Apple.

Nella didascalia che accompagna la foto si può leggere: "Oggi è il compleanno di quella in mezzo, ma lasciatemi festeggiare l'intera genealogia Danner-Paltrow-Martin. Qui ci sono tre talentuose, gentili e meravigliose donne. La mela non cade mai lontano dall'albero e nemmeno Apple" .

Ovviamente l'ultima frase è un gioco di parole dal momento che, in inglese, Apple significa proprio mela. Lo scatto, inoltre, è l'occasione per vedere quanto Apple somigli a sua madre Gwyneth.

