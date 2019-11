Archie adora papà Harry: sarà "dada" la sua prima parola?

Secondo una fonte di US Weekly, Archie Harrison sarebbe sul punto di pronunciare la sua prima parola. Il piccolo ha appena festeggiato sei mesi di vita e pare che tra vari gorgoglii e suoni emessi negli ultimi tempi una parola su tutte stia prendendo forma e si stia facendo largo tra le altre. E mamma Meghan e papà Harry “ non potrebbero essere più fieri ”. Baby Sussex, infatti, si starebbe rivelando “ un bambino molto sveglio e precoce ”, molto più dei suoi reali cuginetti George, Charlotte e Louis. Almeno stando alla fonte del magazine che racconta: " È un bambino forte e super intelligente. Sa già sedersi da solo e rotolare e sta quasi per gattonare. Non sa ancora parlare, ma ci sta provando, eccome! ”.

I bambini iniziano a parlare indicativamente tra i sette e gli undici mesi, il che significa che “ Archie è molto dotato rispetto alla sua età ”. L'insider ha poi aggiunto che il bambino adora suo padre Harry, per lui ha un vero e proprio debole. " Quando Harry entra nella stanza, Archie si eccita così tanto che spalanca e muove le braccia come se volesse dirgli: ‘Prendimi in braccio!’ ” . Per questo motivo e anche per i suoni che il piccolo emette ogni giorno “ c'è una buona possibilità che la sua prima parola sarà ‘Dada’, un modo carino per dire ‘daddy ’ (in italiano ‘papà, ndr) perché è Harry il suo genitore preferito, non c’è dubbio e Meghan non è gelosa, anzi ".

Facendo un passo indietro e parlando dei suoi cuginetti, US Weekly ha ricordato che, “ secondo quanto riferito, il principino George, il figlio maggiore dei duchi di Cambridge William e Kate, ha detto la sua prima parola in Australia nel 2014 a nove mesi. La parola? Bilby ”. In quei giorni in un discorso ai dignitari del Teatro dell'Opera di Sydney, suo padre William dichiarò ai presenti in tono sibillino: “ Mio figlio George si è impegnato a stringere accordi speciali con l'Australia ”, per poi spiegare: “ Catherine ed io siamo molto grati per i molti gentili messaggi e i doni provenienti da tutto il paese che abbiamo ricevuto alla nascita di George. La sua prima parola è stata bilby, come il vostro mammifero e sospetto che l’abbia scelta solo perché ‘koala’ è più difficile da dire ".

Un bilby è un tipo di marsupiale originario dell'Australia e sembra un incrocio tra un grande criceto e un coniglio. “ Quando nacque il principe George, il governo australiano fece una donazione allo zoo di Taronga per sostenere il loro programma di conservazione del bilby e un bilby fu "adottato" per conto di George da papà William e mamma Kate ”, ha rivelato la fonte del magazine. La principessa Charlotte ha invece pronunciato la sua prima parola ad una festa per bambini in Canada nel 2016. La piccola, che “ ha iniziato a camminare nel maggio 2016, poco prima del suo primo compleanno, era in piedi quando con un gesto ha quasi fatto crollare un arco di palloncini e rivolgendosi spaventata a suo padre, il principe William, gridò: ‘Pop’ ".