Dopo Archie il principe Harry sogna un secondo Baby Sussex ?

Non si tratta più solo di rumors e pettegolezzi che si susseguono incalzanti l’uno dietro l’altro da settimane. A quanto pare le probabilità che Archie Harrison, primogenito dei Duchi del Sussex, abbia presto un fratellino o una sorellina si starebbero trasformando sempre più in una concreta realtà. Lo dimostra la vivace e informale conversazione tenuta dal Principe Harry con un gruppo di donne e madri i cui mariti sono soldati di stanza all’estero. Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno fatto una visita a sorpresa alle famiglie dei militari di Windsor, nel Berkshire ed Harry si è intrattenuto con le madri costrette a crescere da sole i loro figli, avendo i mariti così lontani da casa per lunghi periodi.

" È davvero difficile. Ho molto rispetto e ammirazione per chiunque si trovi ad avere a che fare con una situazione del genere ", ha detto il Principe, aggiungendo che non riesce “ a immaginare cosa significhi perdersi così tanto della crescita dei propri figli perché cambiano così rapidamente. È molto dura per un padre ". Harry, in particolare, si è messo a parlare con queste signore delle sfide legate al mettere al mondo un secondo figlio, soprattutto in condizioni difficili come le loro in cui causa, assenza del marito, devono fare da madri e da padri ai loro bambini. Suo figlio Archie Harrison Mountbatten-Windsor, è nato a maggio, ma tutto lascia presagire che non resterà a lungo figlio unico.

La signora Susie Stringfellow ha raccontato a Forces Network che lei e un’altra partecipante all’incontro hanno risposto a molte domande fatte dal Principe e tutte inerenti la nascita di un secondo figlio. Come organizzarsi al meglio, le gelosie tra fratellini e tante altre domande che fanno pensare che Harry si stia chiedendo come dovrà fare perché Archie non si senta messo in secondo piano rispetto al nuovo arrivato in casa Sussex. " Harry era davvero molto interessato a come vanno le cose quando si ha un secondo figlio, perché entrambe abbiamo figli più grandi. Quindi ci ha fatto diverse domande su com’è crescere un altro figlio quando se ne ha già un altro. Francamente stavamo cercando proprio di incoraggiarlo ad avere un secondo figlio, ma penso che ci stia già pensando da solo e molto ", ha concluso la donna.