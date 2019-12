Aria di crisi sentimentale per Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara?

Secondo alcune indiscrezioni che sono circolano in rete, la relazione tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sarebbe ai ferri corti. Il gossip è stato lanciato dal settimanale Vero, il quale sarebbe stato il primo a far trapelare il pettegolezzo. Per ora sono pochi i motivi che avrebbero spinto la coppia a riconsiderare la loro unione, sta di fatto che il settimanale conferma che la Cipollari e l’imprenditore stanno vivendo un periodo molto difficile.

La fonte anonima che avrebbe spifferato il preoccupante pettegolezzo avrebbe raccontato che i viaggi di Tina Cipollari a Firenze, dove vive Vincenzo Ferrari, sono diventati sempre meno frequenti e, questo particolare, farebbe pensare che l’ex moglie di Kikò, sarebbe in rotta di collisione con l’attuale compagno. Secondo la gola profonda, molte sono le ragioni che avrebbero messo in crisi il rapporto. Alla base di tutto, gli impegni lavorativi di Vincenzo e di Tina Cipollari sono la causa scatenante delle tensioni di coppia, ma sicuramente ha influito il malore di qualche settimana fa di Kikò Nalli. L’hair stylist di recente è stato ricoverato in ospedale per un sospetto infarto. Dopo accurate analisi si è escluso il problema. È stato diagnosticato solo un rialzamento di pressione dovuto allo stess, ma quello che è accaduto, avrebbe riavvicino Tina al suo ex.

"La relazione fra Tina e Vincenzo pare sia in fase di riflessione – rivela la fonte al settimanale di gossip -. Molti amici della coppia hanno notato che le trasferte a Firenze sono diminuite, rispetto ai mesi precedenti. Tina e Vincenzo si vedono molto poco, e alcuni conoscenti ipotizzano che la loro storia d’amore sia destinata a finire". I dubbi restano anche perché, dai diretti interessati, per ora, non c’è nessuna conferma o smentita dei gossip sul loro conto.

L’amore che è scoccato tra i due è nato dopo la fine del matrimonio con Chicco Nalli. Un amore che è stato coronato dalla nascita di Mattia, Francesca e Gianluca. Sta di fatto che Tina Cipollari non ha mai dimenticato il rapporto con ha avuto con il suo ex. Nonostante tutti e due siano sempre stati complici e molto uniti. Anche Kikò ha voltato pagina, dato che ora è fidanzato a Ambra Lombardo, conosciuta nella Casa del GF Vip 3, ma proprio di fronte le telecamere, ha sempre affermato di provare ancora qualcosa nei riguardi di Tina Cipollari. Non resta che attendere gli sviluppi, eppure il volto di Uomini e Donne e Vincenzo Ferrara, di recente, avevano parlato persino di matrimonio.