Ariadna Romero "prova" a cantare. La sua esibizione a "Stasera tutto è possibile" è esilarante

“Stasera tutto è possibile", condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai 2, sta avendo un grande successo. Ma non è tutto merito dell’ex ballerino di Amici. Anche gli ospiti fanno la loro parte, come Ariadna Romero, presente ieri in trasmissione. La modella, già ospite nella prima puntata del programma, ha regalato al suo pubblico un siparietto davvero esilarante.

Una delle prove a cui è stata sottoposta la modella consiste nel “cantare” una canzone, ma senza trasmettere la sua vera voce, che viene poi mandata in onda in un secondo momento. Per lei è stata scelta 'Chandelier', il famoso brano di Sia, dove una bambina con il caschetto biondo balla per tutto il video. Ariadna Romero ha seguito i passi della ballerina, iniziando a saltare e sgambettare ovunque, anche se ha perso la parrucca durante la sua performance. Ma non è assolutamente riuscita a imitare la voce della cantante.

Dopo che anche Sergio Friscia, Biagio Izzo e Maurizio Casagrande si sono esibiti con la canzone ‘Maradona y Pelè’ dei Thegiornalisti, è arrivato il momento di ascoltare la voce di tutti i concorrenti. Ariadna Romero aveva sbagliato tutte le parole e ha pronunciato per tutta la durata del brano frasi a caso, come “ Mi è caduta la parrucca ” e anche “ Che figura di m***a ”. Nonostante non abbia in realtà neanche provato a cantare, la sua performance è piaciuta moltissimo al pubblico in studio e da casa, che sui social l’ha riempita di complimenti. “ Ariadna vince tutto con questa prova ”, ha scritto un utente su Twitter.

Cantare non sarà mai il mestiere di Ariadna Romero, ma la sua simpatia e autoironia hanno compensato la mancanza delle doti canore. Alla fine lo scopo di “Stasera tutto è possibile” è quello di divertire e divertirsi. Per Ariadna Romero missione compiuta.