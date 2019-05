Ariana Grande annulla due date del tour per una reazione allergica

Dopo il grande spavento dei giorni scorsi, quando ha dovuto annullare all’improvviso due date del suo tour mondiale, nelle città di Tampa e Orlando, Ariana Grande torna a parlare sui social, rassicurando i fan. A spiegare il motivo del rinvio dei due concerti è stata lei stessa attraverso i suoi profili social. La popolare cantante americana ha, infatti, condiviso il motivo del suo malessere con i milioni di follower preoccuparti per le recenti defezioni musicali.

"Aggiornamento: abbiamo scoperto che ho avuto una sfortunata reazione allergica ai pomodori che ha praticamente chiuso la mia gola. Mi sento ancora come se avessi ingoiato un cactus, ma sto lentamente facendo progressi. Grazie a tutti per il vostro amore e per la vostra comprensione, non vedo l’ora di tornare a esibirmi a Tampa e Orlando in novembre. Però non c’è niente di più ingiusto per una donna italiana che sviluppare un’allergia ai pomodori a soli vent’anni", dice.

Ariana Grande è, infatti, notoriamente vegana, quindi dover escludere il pomodoro dalla sua dieta (in tutte le sue forme, quindi anche pizza e spaghetti) è davvero una grossa privazione. Lei scherza sulle sue origini italiane e su quello che, per un po’, non potrà mangiare ma è pronta a tornare sul palco più carica che mai. La notizia del suo improvviso malessere si era diffusa su Twitter dove i fan avevano condiviso la stories postata nella notte del 28 maggio dove Ariana Grande scriveva: "Tampa e Orlando, mi sono svegliata incredibilmente malata oggi. Sono corsa dal mio dottore qui e mi è stato detto di rimandare questi spettacoli. Sono devastata. (…) Per favore, perdonatemi. Vi amo e tornerò più in forma che mai il prima possibile".