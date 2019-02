Ariana Grande è la donna più seguita su Instagram

Ottima notizia social per una delle cantanti più amate del panorama internazionale. Ariana Grande conquista un altro primo posto e supera Selena Gomez come donna più seguita su Instagram. Ma passando ai numeri: Selena Gomez deteneva il titolo con 146.267.801 follower, ma ad ora Ariana Grande ha superato la collega con 146.286.173 follower. Negli ultimi quattro mesi la popstar ha guadagnato oltre 13.000.000 di follower e mantiene una presenza costante sulla sua pagina Instagram.



Anche sul versante discografico i numeri sono eccezionali per Ariana Grande. L'album "Thank U, Next", che da due settimane è al numero uno nella Billboard 200 e ha eguagliato il risultato ottenuto prima di lei soltanto dai Beatles, con i brani "7 rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" e "Thank U, Next” nei primi tre posti della Billboard Hot 100 Usa. La popstar ha invaso anche le classifiche inglesi con l'album in prima posizione e i brani "Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored" e "7 rings" rispettivamente al primo e al secondo posto nella classifica dei singoli, prima artista femminile a raggiungere questo risultato. Il singolo "Thank U, Next" ad oggi conta oltre 602 milioni di streaming su Spotify e più di 322.000.000 di visualizzazioni su YouTube. Insomma è lei la donna dei record del 2019.