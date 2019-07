Ariana Grande massacrata dai social per aver ironizzato su JonBenet Ramsey

Ariana Grande ha chiesto scusa pubblicamente per una battuta fatta su JonBenet Ramsey, la piccola reginetta di bellezza assassinata barbaramente nel 1990, ammettendo che si è trattato di uno scherzo “decisamente fuori luogo”.

Tutto è partito dal post sarcastico di un amico di Ariana Grande che aveva fotografato, tra una serie di riviste esposte sullo scaffale di un negozio, quella con JonBenet in prima pagina, commentando: “ Nessuno ha avuto mai tante copertine ". Per tutta risposta la cantante nei commenti si è spinta a scrivere che “d ovresti ispirarti al suo look per Halloween... ”, riferendosi all’abito indossato dalla bambina nella cover della fotografia.