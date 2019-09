Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey stregano con Don't call me angel ed è record

Dopo essere diventata una protagonista dell'ultima edizione degli Mtv Video Music Awards, aggiudicandosi alcuni premi tra cui il premio Artist of the year, Ariana Grande ha unito le forze con due popstar come lei molto amate. Parliamo di Miley Cyrus e Lana Del Rey, con le quali la Grande ha collaborato per la realizzazione del primo singolo estratto dalla colonna sonora del nuovo film Charlie's Angels.

Il singolo del trio di popstar, dal titolo Don't call me angel ("Non chiamarmi angelo", ndr), sta già riscuotendo molto successo ed ha ottenuto il primo record. Così come viene segnalato da Pop Crave, infatti, il singolo delle tre cantanti è debuttato alla posizione numero 2 nelle classifiche USA Spotify e Global Spotify, raggiungendo a 24 ore dal rilascio rispettivamente 2 milioni e 5.9 milioni di ascolti in streaming, sulla nota piattaforma Spotify.

Il record segnato da Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey

Grazie ai summenzionati risultati, il singolo Don't call me angel ha segnato il miglior debutto per una collaborazione tutta al femminile, nella storia della musica.

