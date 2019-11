Ariana Grande non sta bene e sospende il tour: “Nessun dottore sa dirmi di cosa soffro”

Ariana Grande è attualmente in viaggio per il suo tour "Sweetener / Thank U Next" e ha diverse date prima di concludere la tournée con il gran finale a Los Angeles il prossimo 22 dicembre. Ma in un lungo post su Instagram la popstar ha rivelato di non sentirsi molto bene. " Ciao tesori miei, non mi sento molto bene ", ha esordito nel post, spiegando di essersi sentita “ male durante l'ultimo spettacolo di Londra. Non so come sia possibile, ma la mia gola e la mia testa soffrono ancora così tanto. Suono bene, ma mi devo sforzare troppo e mi fa male. Mi è difficile respirare durante lo spettacolo. Non so davvero cosa stia succedendo al mio corpo in questo momento e ho bisogno di capirlo. Ho già sentito diversi dottori, ma finora nessuno mi ha dato una diagnosi definitiva ".

Ariana ha quindi confermato che vedrà “ un altro famoso diagnosta per riuscire a capire cosa mi sta succedendo e trovare la cura migliore per tornare in forma ". La cantante sta portando in tour per la seconda tappa il suo show tutto esaurito “Sweetener/Thank U, Next” dallo scorso 9 novembre, dopo aver essersi esibita a Londra il 16 ottobre, il che significa che è malata da quasi un mese.

" Ho appena finito il mio spettacolo a Charlottesville – ha scritto la popstar – ma sto male dallo spettacolo di Londra. Tossico forte e ho una terribile infezione sinusale. Stasera durante lo spettacolo sentivo la mia testa pesante e la gola andarmi in fiamme. Devo assolutamente capire cosa mi sta succedendo, mi sento così giù... ". Nello stesso post la cantante ha avvertito i suoi fan che potrebbe essere costretta ad annullare alcune date dei concerti in programma. “ Per favore, non prendetevela con me, sono già così spaventata. Se sto accettando la volontà di Dio di non potermi esibire, fatelo anche voi, per favore ", ha scritto, alludendo alla sua prossima esibizione prevista a Lexington, nel Kentucky.

Oltre al suo tour, Ariana Grande è anche nominata agli imminenti American Music Awards che si terranno il 24 novembre al Microsoft Teatro a Los Angeles. La cantante, che ha vinto il premio come Miglior nuovo artista nel 2013, è candidata in diverse categorie, tra cui artista dell'anno, tour dell'anno e miglior video musicale pper “7 Rings” e i fan incrociano le dita per vederla nuovamente in salute calcare il red carpet del prestigioso evento musicale di cui è una delle protagoniste più attese.



