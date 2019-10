Ariana Grande sbanca gli EMA: è l'artista con il maggior numero di nominations

Gli MTV Europe Music Awards si svolgeranno il 3 novembre a Siviglia e molti sono pronti a scommettere che Ariana Grande farà incetta di premi. La popstar americana è, infatti, l'artista con il maggior numero di nominations per l'edizione spagnola degli EMA. Ariana Grande è candidata al premio per "Best Artist", "Best Video" (per il video "Thank U, next"), "Best Sogn" (per il singolo "7Rings"), "Best Live", "Best Pop", "Biggest Fans" e "Best Us Act". Sette nominations che potrebbero trasformarsi in altrettante statuette.

Il primo a congratularsi con lei per lo straordinario risultato è stato il suo manager discografico, Scooter Braun, che ha condiviso su Instagram un post a lei dedicato. Quella di essere candidata al maggior numero di categorie sembra esser diventata una piacevole abitudine per la Grande che, già lo scorso agosto, aveva ottenuto numerose nominations agli MTV Video Music Awards. A farle da rivali ci saranno Lil Nas X e Billie Eilish, con sei nomination ciascuno. Per entrambi si tratta della prima volta agli EMA, un traguardo di tutto rispetto per il loro esordio sulla scena musicale. Si ferma invece a cinque candidature la star latino americana J Balvin, che punta a conquistare la statuetta per il "Best Artist".

C'è dunque molta attesa intorno agli MTV Europe Music Awards 2019. Lo show si svolgerà al Centro Fiere e Congressi (FIBES) della cittadina andalusa e vedrà in gara anche alcuni cantanti italiani per la categoria "Best Italian Act": Coez, Elodie, Elettra Lamborghini, Mahmood e Salmo".