Ariel Winter confessa: "Ho ricevuto tanti messaggi di odio dai cyber bulli"

Il brusco e improvviso passaggio da bambina “piattissima” a ragazza “curvy” ha segnato Ariel Winter. L’attrice di Modern Family, già provata da un’infanzia difficile fatta di abusi e violenze psicologiche in famiglia, ha raccontato al magazine Shape il bullismo subito sui social quando gli spettatori della serie hanno osservato sullo schermo le trasformazioni del suo corpo.

“ Quando a 11 anni ho iniziato a lavorare nella serie – spiega la Winter – , ero piattissima e senza curve e per questo mi detestavo. Poi da un giorno all’altro il mio corpo è cambiato e sono diventata una donna formosa. Non sapevo come gestire tutto questo, per 7-8 anni ho affrontato i cyber bulli, ho ricevuto tantissimi messaggi di odio ed è stato davvero doloroso ”.

La dieta ferrea e la riduzione di seno non le sono servite ad evitare la depressione. “ Ho provato una dieta drastica per dimagrire – confessa l’attrice – e cercare così di andare bene per lo standard che credevo tutti volessero da me, ma non ha mai funzionato. E così facendo, non stavo rendendo gli altri più felici e, sicuramente, non stavo rendendo più felice me stessa: questa cosa mi ha causato una grande depressione e una forte ansia ”.

Ariel Winter: “Ora mi concentro solo su me stessa”

“ Adesso però – aggiunge più serena – sono finalmente arrivata al punto in cui ho smesso di leggere i commenti su Instagram. Non mi concentro più sul piacere agli altri, ma solo su me stessa, quindi faccio quello che voglio, pubblico quello che voglio e dico quello che voglio ”.

Marchiata da questa vicenda, Ariel Winter si schiera con tutte le sue forze contro il body shaming. “ Le persone – conferma l’attrice – devono poter amare il loro fisico in ogni fase della vita, qualunque sia il loro aspetto. Nel mio caso, ho avuto dei problemi alla schiena e sentivo di non stare bene nella mia pelle, così ho fatto un cambiamento, ma l’ho fatto per me, non perché le persone scrivevano delle cose orribili online ”.