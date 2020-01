Armando Incarnato "cacciato" da Uomini e Donne?

C'è grande attesa per la nuova puntata del trono over. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, a Uomini e donne si sono registrati dei nuovi colpi di scena. Le anticipazioni vedono a rischio la partecipazione al dating show di Maria De Filippi di uno dei protagonisti del trono over. Parliamo di Armando Incarnato. Il cavaliere campano, dopo aver accusato in studio l'italo-venezuelano Juan Luis Ciano- di avere più frequentazioni parallele alla sua partecipazione a Uomini e donne- ha ricevuto a sua volta delle accuse. O almeno questo è stando allo spoiler lanciato de Il vicolo delle news.

Al momento non ci è dato sapere molto circa le accuse giunte ai danni di Incarnato, ma la nota fonte anticipa che la sua partecipazione al format Mediaset potrebbe essere definitivamente terminata. Le accuse ai danni di Armando sono giunte da parte di Gianni Sperti. L'opinionista veterano della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi era da tempo convinto che Incarnato fosse segretamente impegnato. E, in occasione di una nuova registrazione di Uomini e donne, Sperti ha sostenuto dinanzi al pubblico accorso in studio che Armando abbia una conoscenza con un'altra donna, fuori dal programma. Un dettaglio, che, stando allo spoiler sul trono over, ha fatto adirare non poco le donne con cui Armando ha avviato una conoscenza al trono over 35. Lo spoiler, inoltre, ci fa sapere che Gianni Sperti abbia invitato Armando Incarnato ad abbandonare definitivamente il dating-show di Maria De Filippi.

“Armando Incarnato è stato smascherato ed è stato invitato dall’opinionista a lasciare lo studio per sempre” , è quanto, infatti, riportato da Il vicolo delle news. C'è da dire, inoltre, che recentemente in studio Armando aveva dichiarato il suo interesse nutrito nei riguardi di Barbara De Santi. E, di tutta risposta, la dama aveva chiarito che il cavaliere fosse per lei solo un amico.

Armando Incarnato e le accuse a Juan Luis Ciano

Prima di ricevere le pesanti accuse da parte di Gianni Sperti, Armando Incarnato aveva sostenuto al trono over che Juan Luis Ciano frequentasse altre donne, oltre a Gemma Galgani, fuori dallo studio di Uomini e donne. E non solo. Perché Incarnato aveva persino tacciato Juan di provaci con la sorella, Tina Incarnato, e di essere in possesso di alcune chat "compromettenti". "Esci con le donne e poi vieni qui dentro a corteggiare Gemma! - aveva esclamato Incarnato, rivolgendosi a Ciano a Uomini e donne-. Ho una chat con una donna di Firenze a cui hai detto: 'Vieni a casa mia altrimenti vengo io da te!'".