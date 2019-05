Arnold Schwarzenegger: "Non sporgerò denuncia contro chi mi ha aggredito, passo oltre"

Arnold Schwarzenegger non sporgerà denuncia contro l’uomo che l’ha aggredito sabato 18 maggio durante un evento a scopo benefico a Johannesburg, Sudafrica. “Terminator” ha annunciato la sua decisione su Twitter dove ha comunicato ai suoi fan l’intenzione di soprassedere e di andare avanti con il suo lavoro.

“Molti di voi me lo hanno chiesto, ma non ho intenzione di sporgere denuncia. Spero questo sia stato un campanello d'allarme e che lui rimetta la sua vita in carreggiata. Io vado avanti e passo oltre, preferisco concentrarmi sulle migliaia di grandi atleti che ho incontrato all'Arnold Sports Africa", ha detto.

L’aggressione ai danni dell’attore 71enne è avvenuta durante un evento di beneficienza organizzato dalla sua organizzazione, la Arnold Sports Festival, ed è stata ripresa dal cellulare di un presente per caso, mentre filmava l’attore parlare con i fan. L’uomo è arrivato da dietro senza alcun preavviso, sorprendendo l’attore con un calcio alla schiena che lo ha fatto vacillare in avanti, ma pur essendo stato ricoverato per accertamenti, per fortuna "il forzuto" Arnold non ha riportato conseguenze.

Già noto alla polizia per altri reati simili, l'aggressore non è stato potuto fermare in tempo dagli uomini della sicurezza, ma dopo l'aggressione è stato prontamente immobilizzato e portato via. L’attore austriaco tornerà sul grande schermo con "Terminator: Dark Fate", che uscirà nelle sale cinematografiche il 1 novembre 2019.