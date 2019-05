Arnold Schwarzenegger salva una donna di 102 anni dallo sfratto

Arnold Schwarzenegger non dimentica mai il suo impegno politico e sociale. L’attore sta facendo discutere negli Stati Uniti per la scelta di aiutare una donna di 102 anni di nome Thelma Smith. Il caso della signora Thelma è stato sollevato dal Los Angeles Times come paradigmatico delle nuova legge per la regolamentazione degli affitti in vigore in California.

Thelma, vedova e pensionata, ha ricevuto l’intimazione di sfratto dai proprietari della casa in cui vive da più di trent’anni. Dovrà andarsene entro il 30 giugno, nonostante la sua età. Ed è tutto legale. Le motivazioni sono infatti di natura familiare e non economica: la coppia di proprietari ha una figlia, da poco laureatasi in giurisprudenza, che “necessita dell’abitazione”, come si legge nella notifica ricevuta dalla Smith.

“Ti contatterò per aiutarti”: parola di Arnold Schwarzenegger

Schwarzenegger, venuto a conoscenza di questa vicenda, ha deciso di intervenire in prima persona. Il divo di film cult come Terminator, Predator e molti altri, reduce da una strana aggressione subita durante la sua recente visita in Sudafrica, ha fatto sapere attraverso Twitter di conoscere molto bene la signora Smith.

“ Thelma – ha scritto Schwarzy nel suo tweet – è una cara amica di lunga data: immaginare di fare una cosa del genere ad una donna di 102 anni che ha dato tutto per la comunità è una cosa crudele. Thelma, ti contatterò per aiutarti. Proprietari, avrete mie notizie ”.

Thelma has been a dear friend for a long time. Imagine doing this to a 102-year-old woman who gave back to the community her whole life. It is heartless. Thelma, I’ll be reaching out to help. Landlords, you’ll hear from me too. https://t.co/IJQrclGQ6I — Arnold (@Schwarzenegger) 24 maggio 2019

Thelma, una vita da segretaria della Sugar Ray Robinson Youth Foundation (una fondazione no-profit che aiuta giovani svantaggiati e punta a prevenire la delinquenza giovanile), abita in un piccolo appartamento di Ladera Heights, periferia di Los Angeles. La legge della contea sul controllo degli affitti prevede assistenza al trasferimento di anziani e disabili, ma non si applica in questa zona, che si trova appena fuori i confini della città.

Questa legge, secondo molti analisti, viene in realtà usata dai proprietari per sfrattare i vecchi inquilini i cui affitti sono diventati poco remunerativi. Uno sfratto del genere per una persona come Thelma non è andato giù all’ex Governatore della California: un portavoce di Schwarzenegger ha fatto sapere all’Associated Press che un collaboratore dell’attore ha contattato la signora Smith e che verrà trovata al più presto una soluzione.