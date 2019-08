Arrestata la stalker di Fiorella Mannoia: la perseguitava sotto casa

Dopo lo stalker di Giorgia Meloni, le forze dell’ordine hanno arrestato a Roma la stalker di Fiorella Mannoia. La cantante era perseguitata da tempo da una fan di 31 anni, che nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio 2019 è arrivata, dopo aver citofonato a lungo, a tentare di sfondare con una panca la porta dell’abitazione della Mannoia, situata nel quartiere Tor Pignattara.

Come reso noto dal Messaggero, la donna vessava da mesi la cantante: le inviava lettere, SMS e messaggi in continuazione, si appostava sotto casa sua urlando il suo nome, le chiedeva continuamente soldi e biglietti dei concerti. Fino al tentativo di irruzione nel cuore della notte che le è costato il fermo, ora al vaglio del giudice.

La 31enne è una fanatica di Fiorella Mannoia e ha cominciato a perseguitarla in un gioco a due estremamente pericoloso, che la cantante non aveva reso pubblico perché già segnata da un precedente in famiglia, una anziana che per 18 anni aveva tormentato la figlia della sorella. Questa situazione è andata avanti per mesi tra gli insulti e i complimenti, le minacce e gli attestati di stima, i pedinamenti e la sconfinata ammirazione.

In seguito alle prime avvisaglie, per la donna era già scattato un divieto di avvicinamento e di comunicazione con la Mannoia. La misura cautelativa, stabilita per la durata di sei mesi, è scaduta e così la stalker – esasperata, visto vano ogni suo tentativo – ha potuto riprendere i suoi comportamenti ossessivi e ossessionati che hanno coinvolto pure la nipote e la sorella della cantante, oltre che i vicini di casa.

Proprio l’incidente della notte scorsa capitato nel condominio ha richiesto l’intervento degli uomini della Quarta Sezione della Squadra Mobile di Roma, che hanno condotto al fermo e alla richiesta di arresto sollecitata dal pm Eleonora Fini.